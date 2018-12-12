Путин дал поручение проверить рэперов-матерщинников

Президент России заинтересовался массовой отменой по всей стране концертов рэп-исполнителей. Владимир Путин был не в курсе этих случаев и дал поручение узнать, по каким причинам молодым рэперам не дают выступать.

О том, что Путин проявил интерес к этой теме на встрече с правозащитниками, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. "Оказывается, это не единичный случай, а достаточно, видимо, системный. И для президента это был новый вопрос. Он сказал, что надо выяснять причины", – отметила омбудсмен.

Она также сообщила, что направила запрос в московскую прокуратуру в связи с информацией об отмене концертов, полученной от столичных студентов, передает телеканал "360".

В последнее время сразу в нескольких регионах были отменены концерты рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". Во многом это связано с тем, что в текстах песен некоторых исполнителей встречаются ненормативная лексика и скрытая пропаганда наркотиков.

На днях группу рэп-исполнителей пригласили в Госдуму. На встрече было принято решение о создании экспертного совета по культуре при молодежном парламенте. Он будет помогать налаживать взаимодействие между властями и исполнителями.

Путин (!) велел выяснить причины отмены рэп-концертов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова https://t.co/22i7puF4jX — Underdog (@Underdogzine) 12 декабря 2018 г.

Рэпер Птаха после беседы на Охотном Ряду назвал это решение идеальным вариантом. Он развеял устойчивый миф о том, что рэп оказывает решающее влияние на детей. Рэперы не виноваты – воспитывать должны родители, уверен Птаха.

В свою очередь в Думе отметили, что на афишах концертов музыкантов, которые используют ненормативную лексику в своих песнях, необходимо ставить маркировку "18+". Однако запрещать выступления таких исполнителей нет смысла.