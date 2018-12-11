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Первый канал "слил" неожиданные подробности "Голубого огонька"

Кадр youtube.com
"Голубой огонек" пройдет с участием рэп-исполнителей. О специальном приглашении представителей этого направления музыки в новогоднее шоу речи не идет. Но имя первого рэпера уже известно.
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Первым рэпером, исполнившим песню на новогоднем "Голубом огоньке" в эфире федерального телеканала, станет Василий Вакуленко. Исполнитель более известен под псевдонимом Баста, его знают как одного из наставников на шоу "Голос" на Первом канале.

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На телеканале сообщили, что уже отсняли выступления рэпера. Имена других исполнителей пока не разглашаются, но речи об истории со специальным приглашением рэперов точно не идет. Тем не менее в этом году Первый канал постарается учесть музыкальные предпочтения разных категорий телезрителей. На "Голубом огоньке" будут представлены разные жанры музыки и "актуальные" артисты.

Напомним, ранее депутат Михаил Дегтярев во время встречи с рэперами в Госдуме признал, что россияне каждый год видят на новогодних огоньках одни и те же лица. Парламентарий заявил, что предложит теле– и радиокомпаниям дать время талантливым рэп-исполнителям.

Сам Баста подтвердил, что появится в канун Нового года в праздничном эфире Первого канала. Специально для выступления на "Голубом огоньке" звезда российского хип-хопа записала новую песню. "Но в прошлом году я тоже выступал, там же сейчас другой формат, нет этих тухлых заседаний в закрытом помещении", – рассказал исполнитель агентству РИА Новости.

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Публикация от Либераст Info (@liberast_92)

Съемки "Голубого огонька" завершатся в конце декабря. Сообщается, что Первый канал привлек большое количество приглашенных режиссеров. В пресс-службе обещают, что "все будет модно, красиво, навороченно". Подробности съемок "Голубого огонька" держатся в секрете.

Автор: Андрей Евлампиев11 декабря 2018, 14:25
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