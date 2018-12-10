Шоу рэпера Басты запретили на YouTube

Шоу Василия Вакуленко, более известного как рэпер Баста, заблокировано на YouTube. Программа Gazlive, которую он ведет вместе с Киевстонером, недоступна для просмотра.

Администрации YouTube не понравилось не само шоу, а его рекламные партнеры, пояснили в пресс-службе лейбла Василия Вакуленко Gazgolder. Видеохостинг начал борьбу с рекламой букмекерских компаний, которая присутствовала во всех 16 выпусках Gazlive.

"На данный момент первый и второй сезоны шоу Gazlive, к сожалению, закрыты для просмотра. Причина простая – оба сезона поддерживают наши постоянные партнеры, интегрированные в шоу. В связи с изменением рекламной политики YouTube они попали под ограничения. В ближайшее время мы представим весь архив и новые выпуски шоу Gazlive на новой платформе", – цитирует представительницу пресс-службы Gazgolder Наталью Мостакову издание EG.ru.

В шоу Басты принимали участие многие отечественные звезды. в том числе Максим Галкин, Филипп Киркоров, Юрий Дудь и Ольга Бузова. Проект ищет новую платформу. Где можно будет посмотреть Gazlive, пока не сообщается.

По данным статистики, в ноябре число подписчиков YouTube-канала Gazgolder превысило два миллиона. Его видео набирали 1,2 миллиона просмотров за день. После удаления Gazlive 8 декабря канал лишился 31 миллиона просмотров.

Напомним, что YouTube начал бороться с рекламой букмекеров во второй половине 2018 года. В сентябре был заблокирован канал баттла Versus. Однако вскоре его разблокировали, новые выпуски стали выходить без рекламы титульного спонсора. Как сообщали некоторые Telegram-каналы, запрет на рекламу букмекеров сильно ударил по бюджету Versus.