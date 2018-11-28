Обрызгали ядом: украинцы напали на военного эксперта в прямом эфире

Известного российского политолога оскорбили в прямом эфире украинские эксперты. Игорь Коротченко пытался узнать у них, почему они сидят в Москве, а не роют окопы у себя на родине.

Возмущенные таким вопросом, украинские эксперты начали орать как бешеные и брызгать ядом". Так их реакцию оценил сам Коротченко. Перепалка произошла в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"Убогие, зомбированные люди", – написал Игорь Коротченко в Twitter.

В эфире российских политических ток-шоу на разных каналах ежедневно принимают участие украинские эксперты. Они всегда очень жестко критикую Россию и хвалят Украину, однако возвращаться на родину, по каким-то причинам, не спешат, передает "Царьград".

Один из самых приглашаемых гостей – Вячеслав Ковтун. Его не раз били и оскорбляли в прямом эфире, но он продолжает с удовольствием участвовать в телепрограммах.

В этом году Ковтуна обозвали лысым чмом. Он не давал окончить ни одну фразу своему оппоненту, постоянно перебивал его и спорил на повышенных тонах. В конце концов визави Ковтуна подвел итог спора: "Кроме как орать, больше ты ничего не умеешь, лысое чмо".

Был сейчас в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, спросил у украинских политологов - почему они в теплой студии в Останкино, а не на Украине роют окопы и мобилизуются для отражения агрессии: в ответ начали орать как бешеные и брызгать ядом. Убогие, зомбированные люди pic.twitter.com/P5MVMQdLGm — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 28 ноября 2018 г.

Два года назад украинского эксперта побил его соотечественник – телеведущий Юрий Кот. Еще политолог довел до рукоприкладства первого председателя Совета министров самопровозглашенной ДНР Александра Бородая. Это случилось в гримерке во время перерыва на передаче "Время покажет" на Первом канале.

Примечательно, что многие украинские эксперты участвуют в российских ток-шоу ради заработка. СМИ писали, что самым дорогим украинским экспертом как раз и является Вячеслав Ковтун. Он зарабатывает в месяц от 500 до 700 тысяч рублей, а иногда доход составляет и миллион рублей. Столько же получает журналист из США Майкл Бом. А польский политолог Якуб Корейба зарабатывает менее 500 тысяч рублей в месяц.