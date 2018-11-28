На возмутившего россиян Соловьева напали из-за слов о родине

Жесткие высказывания известного журналиста Владимира Соловьева удивили россиян. Ведущий заявил, что в России не осталось поводов для гордости – на что комментаторы заметили, что Соловьев, наконец, "проснулся".

Высказывания Владимира Соловьева в эфире радио "Вести ФМ" касались управления государством. Журналист, в частности, заявил, касаясь отношений с другими странами, что Россия ведет себя, как донор - позволяя у себя что-то брать и ничего не требуя взамен.

В опубликованном в Twitter отрывке эфира журналист возмущается, что в стране не осталось поводов для гордости. Соловьев хочет видеть прорывы в науке и развитие экономики – и не хочет видеть статистику, в соответствии с которой, к примеру, в России "позорно мало аэропортов". "Дайте мне возможность гордиться", - требует ведущий.

После публикации ролика на Соловьева обрушился шквал критики. Подписчики обвинили журналиста в лицемерии. "Это кто тут проснулся?! А ракеты и танки, а рязанские десантники и Росгвардия, а пенсионный возраст и 30%-ный налог на колбасу – это ли не повод гордиться?!", "Вот гордись! Пенсия + 5 лет. НДС + 2%. Бензин – сам знаешь. ЖКХ с 01.01.19 тоже добавят", "Что с ним? Проснулся? Ты же 18 лет пел нам, что все супер!", – приводит комментарии подписчиков Ura.ru (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

В заключение программы Владимир Соловьев подчеркнул, что свои вопросы он задает не тольбко власти, но и отдельному человеку. Ведущий предлагает россиянам определиться, насколько эффективно каждый работает на своем месте. А правительство журналист спрашивает – не хочет ли оно быть с народом?