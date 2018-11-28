Младенцы на завтрак: Путин выдал страшную тайну Порошенко

Киевским властям все сходит с рук, а Запад потакает их безумным желаниям. Владимир Путин прокомментировал недавнюю провокацию в Черном море и дал оценку руководству Украины.

По мнению президента, опасную ситуацию с вторжением украинских кораблей в территориальные воды России создали действующие украинские власти. Путин считает, что Петр Порошенко таким образом пытается пойти на обострение ситуации в преддверии президентских выборов.

Глава государства отметил, что российские пограничники во время инцидента действовали по правилам, в то время как украинские военные не реагировали на сигналы.

"Киеву все сходит с рук. Если они захотят младенцев на завтрак – им, наверное, подадут. Скажут: они же хотят кушать! Но это очень близорукая позиция", – сказал Путин, выступая на форуме "Россия зовет!"

Президент дал свою оценку ситуации на Украине. "Там и с экономикой проблемы, и в социальной сфере беда. И с финансами – с протянутой рукой все время стоят, клянчат деньги у МВФ, а ведь когда-то надо будет отдавать будущим поколениям", – отметил Владимир Путин.

Путин: Киевские власти активно продают антироссийские настроения. У них ничего другого нет. И все им сходит с рук. Если завтра они захотят есть младенцев на завтрак, им наверное, подадут и младенцев. Скажут: они же хотят кушать! Но это очень близорукая позиция pic.twitter.com/89DMNBm2iP — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 ноября 2018 г.

Но при этом глава государства уверен, что русские и украинцы всегда были, есть и останутся братскими народами. "Политическая пена сойдет, украинский народ даст оценку сегодняшнему руководству, как грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили", – сказал президент.

Напомним, что 25 ноября три военных корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и не отвечали на запросы пограничников. К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила в Керчь. На допросах выяснилось, что командование ВМС Украины готовило провокацию заранее. Известно также, что все оружие на украинских судах было готово к использованию и направлено в сторону российских пограничников.

В ответ на задержание украинских судов-нарушителей Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Соответствующий указ подписал Петр Порошенко, но Верховная рада внесла поправки и уменьшила срок вдвое.