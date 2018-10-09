Зачем СБУ сливает данные бойцов ЧВК "Вагнер"

После обнародования Службой безопасности Украины списка из 206 имен, названных СБУ добровольцами так называемой ЧВК "Вагнер", многие стали гадать, что означает этот странный маневр на идеологическом фронте и какую цель он мог преследовать. Одно ясно уже сейчас – цель эта достигнута не была.



Во-первых, есть довольно веские основания не доверять этому списку, тем более что СБУ не раз ловили на небрежном обращении с фактами, а порой и на их искажении. В новом "разоблачении" украинских спецслужб также можно найти неточности.

В частности, подсчитывая потери ЧВК в Сирии, приводится любопытная цифра: 58 бойцов, якобы погибших при бомбежке американской авиацией позиций правительственных войск САР возле Дейр-эз-Зора в ночь с 7 на 8 февраля этого года (впрочем, это еще "цветочки" – изначально распространялись слухи о 250 убитых добровольцах).

На поверку же выходит, что число жертв значительно меньше. Точную цифру в свое время озвучил председатель "Лиги ветеранов военных конфликтов" и, по информации масс-медиа, один из руководителей ЧВК "Вагнер" Андрей Трошев. И это не 250 и не 58, а 14 человек. О том же рассказали репортеру немецкого издания Der Spiegel работники госпиталя в самом Дейр-эз-Зоре.





Во-вторых, если в СБУ добивались какого-то осуждения добровольцев ЧВК "Вагнер", то здесь они потерпели неудачу. Многие россияне прекрасно понимают, что люди, поименованные в этом списке, настоящие герои. Да и с чего считать злодеями бойцов, которые вдали от дома борются с террористами (в том числе и одной из самых зловещих группировок – запрещенным в России "Исламским государством") или защищают мирное население Донбасса и Луганщины от киевских карателей?

Остается еще одно предположение – по мнению экспертов, украинские силовики могли "слить" в СМИ имена добровольцев, чтобы они стали известны все тем же террористам, искоренением которых "вагнеровцы" занимаются на Ближнем Востоке.

Напомним, добровольцы оказывают поддержку законному сирийскому правительству в освобождении страны от террористических группировок. Бойцы принимали участие во всех значимых наступлениях армии арабской республики, неоднократно спасая сирийцев даже в самых трудных ситуациях.

Добровольцы оказывали поддержку правительственным войскам в битвах за Пальмиру, Дейр-эз-Зор, в сражении за провинцию Дераа на юго-западе страны. Благодаря их помощи сирийская армия освободила большую часть территории страны.