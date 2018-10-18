Власти Крыма пошли на небывалые меры после бойни в Керчи
Это решение будет действовать до особого распоряжения, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. ОМОН будет охранять школы и техникумы с семи часов утра до того момента, как из учебного заведения выйдет последний человек.
Также бойцы Росгвардии взяли под охрану детские сады. Это сделано для обеспечения безопасности и спокойствия граждан, пояснил Грибакин.
Помимо этого, в Крыму будут разработаны дополнительные меры профилактического характера, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она прилетела в Крым и встретилась с руководством республики, а также родственниками погибших во время вчерашней трагедии, пишет РИА Новости. Профилактические меры учтут особенности Крыма и потребуют изменений действующих механизмов, сказала Кузнецова.
Между тем появилась информация о том, что устроивший бойню в родном колледже 18-летний Владислав Росляков мог действовать не один. Этого не исключил глава Крыма Сергей Аксенов.
#КЕРЧЬМЫСВАМИ...— Дульсинея неСтобой (@znamenushka) 18 октября 2018 г.
СКОРБИМ,,,
Еще трое в тяжелом, 7 человек в очень тяжелом состоянии эвакуированы в республиканские центры.
Те, кто попал в эпицентр взрыва, были буквально "нашпигованы" гайками,болтами,обрезками металла... Есть детки,которым пришлось ампутировать конечности... pic.twitter.com/CnMJLcwZWk
Студент намеревался убить сотни человек. В здание колледжа он пришел с двумя рюкзаками. В них были помповое ружье 12-го калибра, почти две сотни патронов и несколько самодельных взрывных устройств, начиненных поражающими элементами.
От действий стрелка на месте погибли 18 человек, более 50 получили ранения. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". В Республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур.
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