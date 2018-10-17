Родители не могут найти своих детей после бойни в колледже

Родители студентов, которые пострадали в результате бойни в керченском колледже, не могут найти своих детей. Матери мечутся от одной больницы к другой в поисках сыновей и дочерей.

Как сообщает корреспондент радиостанции "Керчь.ФМ", находящийся около первой городской больницы Керчи, там собрались сотни людей, пытающихся получить хоть какую-то информацию о пострадавших. У больницы стоят родители, друзья, очень много молодежи.

ПО ТЕМЕ На Крымском мосту останавливают машины из-за взрыва в Керчи

Внутрь медики и охрана никого не пускают, на месте пахнет валерьянкой. Некоторые родители не могут найти своих детей, которые пострадали в страшной бойне. Также родные не могут узнать о состоянии детей, которых прооперировали и они находятся в реанимации.

Личность стрелка уже установлена. Это студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, его тело найдено в одном из помещений учебного заведения. Сначала он расстреливал студентов из ружья, а затем привел в действие мощное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

По некоторым данным, учащийся колледжа хотел убить свою возлюбленную. Он пришел в учебное заведение с помповым ружьем.

Примечательно, что мать Рослякова – врач. Она работает в одной из больниц, куда доставляли пострадавших из колледжа. Женщина оказывала им первую помощь, не зная того, кто стал виновником трагедии.

Следственный комитет возбудил дело по статье "Теракт", но позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. На 18:00 мск известно о 18 погибших и около 50 раненых в результате бойни в Керченском политехническом колледже. В Республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур.