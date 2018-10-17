Кто выдал керченскому стрелку лицензию на убийство

Невозможно представить, чтобы 18-летний юноша в одиночку смог подготовить и воплотить в жизнь то, что произошло сегодня в Керченском политехническом колледже. Не исключено, что студент Владислав Росляков находился под чьим-то психологическим давлением или выполнял злую волю неизвестных преступников.

За месяц до кровавой бойни, которую Росляков устроил в родном учебном заведении, он получил лицензию на право владения охотничьим оружием. Какое точно ружье – автоматическое или полуавтоматическое – он приобрел в оружейном магазине, пока неизвестно, но следователи называли калибр оружия – 12-ый.

С таким ружьем обычно ходят на среднюю и крупную дичь. Одного выстрела хватит на то, чтобы убить крупную птицу или смертельно ранить кабана, волка, лисицу и даже лося. Стоит сразу оговориться, что лицензия на охотничье оружие запрещает ношение ружья в любом состоянии в общественных местах, а заряжать его можно только непосредственно на месте охоты.

Очевидно, что студент Росляков покупал ружье не для стрельбы по уткам. Иначе зачем он взял в дополнении к нему несколько сотен патронов. Как выяснилось, не только их: в двух набитых рюкзаках он принес в колледж еще и несколько взрывных устройств. К счастью, привести в действие ему удалось только одно.

Спокойно пройдя мимо тетушки-вахтера, будущий убийца расставил на первом этаже взрывчатые устройства, начиненные поражающими элементами, а затем начал хладнокровно стрелять по своим однокурсникам. В какой– то момент Росляков привел в действие самодельную бомбу, а потом совершил самоубийство.





Точную хронологию случившегося еще установят следователи, но уже сейчас ясно, что 18-летний парень не мог подготовить и совершить такое преступление в одиночку. Даже, если учесть, что он учился в техническом колледже, знаний для сборки СВУ с поражающими элементами у него было недостаточно.

В этой связи напрашивается вопрос – кто мог вдохновить Рослякова, помочь ему, а может, с помощью шантажа и угроз заставить реализовать кровавый план? Версий здесь вполне наберется с десяток, но если отбросить конспирологические, связанные с инопланетянами и воздействием электромагнитных волн, то остаются три.





На фоне последних событий, связанных с предоставлением автокефалии Украинской православной церкви, Киеву сейчас очень выгодна дестабилизация ситуации в России и особенно в Крыму. Вполне возможно, что руку к бойне в керченском колледже могли приложить украинские диверсанты, которые по каким-то причинам не смогли совершить теракт или диверсию самостоятельно.

Также не исключено, что в Крыму действует своя подпольная сеть, к примеру, руководимая опальными лидерами крымских татар Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым, сбежавшими во время крымской весны на Украину. Ведь задержание того же режиссера Олега Сенцова сразу же после событий 2014 года доказало, что диверсанты там есть и они готовы совершать теракты.





И наконец, как это не странно звучит, не исключена рука Вашингтона в этой трагической истории. Достаточно вспомнить, для подготовки убийства лидера ДНР Александра Захарченко использовались технологии и взрывчатка, имеющие американский след. Штатам тоже выгодна дестабилизация в Крыму на фоне церковного раскола.

Можно с уверенностью сказать, что следователи найдут причины, побудившие студента керченского колледжа совершить массовое убийство. Глава СКР Александр Бастрыкин уже дал поручение проверить, мог ли устроивший взрыв и стрельбу Владислав Росляков находиться под чьим-нибудь влиянием.