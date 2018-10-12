Мажор выбросил в окно зарплату петербуржца (видео)
Деньги – это просто бумажки, утверждает автор видео. Он "пожалел" россиян, которые получают 50 тысяч рублей в месяц. "У меня в руках 50 тысяч рублей. Между прочим, это средняя зарплата в Санкт-Петербурге. И вы действительно горбатитесь ради этого? Мне вас жалко", – заявил мажор и выкинул в окно автомобиля пачку тысячерублевых купюр. Свидетели бросились подбирать деньги.
Rich Russian Kids ранее так же обошлись с пачкой стодолларовых банкнот, демонстрируя свое презрение к "нищим" согражданам. Однако позже выяснилось, что доллары были фальшивыми, напоминает Пятый канал.
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