Мажор выбросил в окно зарплату петербуржца (видео)

"Богатые детки" отметились новым провокационным видео. Владелец страницы Rich Russian Kids выбросил в окно среднюю зарплату петербуржца.

Деньги – это просто бумажки, утверждает автор видео. Он "пожалел" россиян, которые получают 50 тысяч рублей в месяц. "У меня в руках 50 тысяч рублей. Между прочим, это средняя зарплата в Санкт-Петербурге. И вы действительно горбатитесь ради этого? Мне вас жалко", – заявил мажор и выкинул в окно автомобиля пачку тысячерублевых купюр. Свидетели бросились подбирать деньги.

Rich Russian Kids ранее так же обошлись с пачкой стодолларовых банкнот, демонстрируя свое презрение к "нищим" согражданам. Однако позже выяснилось, что доллары были фальшивыми, напоминает Пятый канал.