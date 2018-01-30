"Чем моложе, тем лучше": скандальный Стерлигов ищет послушных красоток

Скандально известный бизнесмен объявил о наборе в свою компанию секретарш. Герман Стерлигов сравнил девушек с лошадьми.

Предприниматель поразил социальные сети своими завышенными требованиями к претенденткам на роль секретарши. Личная помощница Стерлигова должна быть хорошенькой, грамотной и послушной, как заявил бизнесмен в объявлении, размещенном в Facebook. Кроме того, предприниматель хочет, чтобы соискательницы присылали ему в личные сообщения фотографии, причем обязательно без ретуши.

"Секретаршу выбирать это поважнее, чем лошадь выбирать. Так что фото, а еще лучше видео со звуком своего голоса не жалейте, чтоб напрасно время на поездку на собеседование не тратить (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал скандально известный бизнесмен. Согласно его требованиям, секретарша должна быть не только грамотной, послушной и хорошенькой, но и молодой: "Возраст – чем моложе тем лучше, на шестом десятке я заметил, что у баб с возрастом настроение портится. Замужним, разведенным и с детьми не беспокоиться". Кроме того, Герман Львович требует, чтобы будущая секретарша не имела высшего образования.

К объявлению о поиске сотрудниц Стерлигов прикрепил фотографию девушки. По его словам, это предыдущая помощница. "Это нижняя планка внешних качеств для работы в Слободе. Отнеситесь трезво к своим данным и не тратьте напрасно ни своего ни моего времени", – написал бизнесмен. Отметим, несмотря на то, что подобное объявление многим показалось оскорбительным, уже почти две сотни пользователей поделились его публикацией. Возможно, причиной такого ажиотажа стали условия, которые Герман Львович предлагает секретаршам.

"Кормлю, пою, одеваю и еще 100 000 на мороженое каждый месяц", – обещает скандальный бизнесмен. Кроме того, получившая работу девушка будет жить в Слободе – на ферме Стерлигова в ближнем Подмосковье.

Напомним, Герман Стерлигов стал известен на всю страну после скандала вокруг его магазинов. Там он продавал обычный батон хлеба за 1 650 рублей, а небольшую упаковку печенья – за 550 рублей. Однако не все могли купить товары от Германа Стерлигова. Он развесил на всех своих торговых точках матерные таблички, запрещающие гомосексуалам пересекать порог его магазина.

После того как провокационные надписи привлекли внимание общественности, разразился грандиозный скандал. На Стерлигова писали заявления в полицию и устраивали одиночные пикеты перед его магазинами. В итоге предприниматель изменил содержание надписи, но оставил ее посыл.