Известный ресторатор сцепился с Лолитой
"Ну как грязная лицедейка может оскорбить джентльмена? Я христианин, у меня нет никакой философии. Я к мужеложникам отношусь как к мужеложникам, гнушаюсь ими. Это мразь конченая... Что по этому поводу считают какие-то малоприличные женщины, мне безразлично", – заявил Герман Стерлигов телеканалу 360. Тирада владельца сети хлебных магазинов прозвучала в ответ на критику Лолиты таблички на магазине бизнесмена, запрещающей продажу выпечки гомосексуалистам.
Напомним, по поводу оскорбительной для сексуальных меньшинств таблички Лолита высказалась в своем Instagram. Видео было снято в автомобиле, который вез певицу в аэропорт: Лолита как раз отправлялась на гастроли в Израиль. По дороге она и увидела вывеску. По мнению Лолиты, то самое оскорбительное слово обозначает не сексуальную ориентацию, а "состояние души" и свойство характера плюс негативные человеческие качества. Поэтому – считает певица – Герман Стерлигов сам на букву "П": как минимум "придурок". Хлеб у него Лолита, по словам самой артистки, точно покупать не будет.
Предприниматель Герман Стерлигов сеть магазинов "Хлеб и соль" стал активно развивать в 2017 году. Магазины сети появились не только в Москве, но и в других городах: Кирове и Санкт-Петербурге. Ценник на буханку хлеба невероятно высок. Так, за килограмм выпечки здесь просят полторы тысячи рублей. Табличка, о которой говорит Лолита, не была оценена москвичами.
Певица рассказала о несчастье в семье
За малышами звездной четы охотились папарацци
Артистке стало плохо в Америке
Вскрылись нелицеприятные подробности жизни артистки