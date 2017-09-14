Известный ресторатор сцепился с Лолитой

Успешный бизнесмен и основатель христианской коммуны "Слобода" Герман Стерлигов, услышав, как певица Лолита назвала его "на букву П" как минимум "придурком", вернул артистке ее слова. По мнению Стерлигова, "лицедейка" не может его оскорбить.

"Ну как грязная лицедейка может оскорбить джентльмена? Я христианин, у меня нет никакой философии. Я к мужеложникам отношусь как к мужеложникам, гнушаюсь ими. Это мразь конченая... Что по этому поводу считают какие-то малоприличные женщины, мне безразлично", – заявил Герман Стерлигов телеканалу 360. Тирада владельца сети хлебных магазинов прозвучала в ответ на критику Лолиты таблички на магазине бизнесмена, запрещающей продажу выпечки гомосексуалистам.

Напомним, по поводу оскорбительной для сексуальных меньшинств таблички Лолита высказалась в своем Instagram. Видео было снято в автомобиле, который вез певицу в аэропорт: Лолита как раз отправлялась на гастроли в Израиль. По дороге она и увидела вывеску. По мнению Лолиты, то самое оскорбительное слово обозначает не сексуальную ориентацию, а "состояние души" и свойство характера плюс негативные человеческие качества. Поэтому – считает певица – Герман Стерлигов сам на букву "П": как минимум "придурок". Хлеб у него Лолита, по словам самой артистки, точно покупать не будет.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Авг 4 2017 в 2:01 PDT

Предприниматель Герман Стерлигов сеть магазинов "Хлеб и соль" стал активно развивать в 2017 году. Магазины сети появились не только в Москве, но и в других городах: Кирове и Санкт-Петербурге. Ценник на буханку хлеба невероятно высок. Так, за килограмм выпечки здесь просят полторы тысячи рублей. Табличка, о которой говорит Лолита, не была оценена москвичами.