В ЮНЕСКО разгорелся секс-скандал

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации Франк Ла Рю отстранен от работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах, передает телеканал "360". Руководству организации поступила жалоба от женщины, которая заявила, что несколько месяцев в 2016-2017 годах страдала от излишнего внимания чиновника.

По словам заявительницы, ситуация была настолько ужасной, что она испытала эмоциональный срыв и проходила лечение. В ЮНЕСКО ведется внутреннее расследование.