В Москве оценили качество мобильной связи

Роскомнадзор совместно с Радиочастотным центром ЦФО оценил качество услуг четырех крупнейших операторов в Москве. Проверка касалась голосовой связи, работы СМС-сервисов и мобильного интернета.

Качество голосовой связи операторов "большой четверки" оценивалось специалистами по четырем параметрам: по доле неуспешных соединений, обрывов, средней разборчивости речи и доле неразборчивых соединений. В работе СМС-сервисов отслеживались два показателя – среднее время доставки и доля недоставленных сообщений. Мобильный интернет тестировался по показателям средней скорости передачи данных, доле неуспешных TCP/IP-соединений, неуспешных сессий по протоколу HTTP и продолжительности успешных сессий.

По голосовой связи лучшие показатели продемонстрировал Tele2 – оператор стал лидером по уровню средней разборчивости речи. Хуже всех, согласно выбранной методике оценки качества, оказался "ВымпелКом" – наибольшее число соединений с низкой разборчивостью речи выявили именно у него. В компании с результатами проверки не согласны. "Это категорически недостоверная информация по целому ряду параметров", – цитирует "Коммерсантъ" представителя оператора Анну Айбашеву.

Согласно исследованиям Роскомнадзора, "ВымпелКом" лидирует по количеству доставленных СМС-сообщений – 100%. Больше всего недоставленных сообщений у МТС – 2,4%. Наивысшая скорость мобильного интернета – у "МегаФона". На втором месте – МТС, на третьем – Tele2, на четвертом – "ВымпелКом".

Претензии к Роскомнадзору есть не только у "ВымпелКома", который намерен запросить лог-файлы измерений для анализа и проверки достоверности. Его собственная и независимая оценка показала паритет по всем показателям с основными конкурентами.

В "МегаФоне" также недовольны методикой исследований. "К примеру, не было обеспечено измерение, максимально имитирующее действие абонента, – в режиме выбора телефоном сети 2G, 3G или 4G. Сейчас данные измеряются отдельно, а далее усредняются", – пояснили в компании.