Джон Маккейн: Врачи не верят в мое выздоровление

Сенатор-республиканец Джон Маккейн рассказал, что врачи не верят в его выздоровление. Медики считают, что вероятность выздоровления политика не превышает 14%.

80-летний политик борется с раком несколько месяцев. Злокачественную опухоль в его мозгу нашли в начале лета, во время операции по удалению гематомы под глазом. В недавнем интервью телеканалу CBS он заявил, что прогнозы на выздоровление крайне неутешительные.

"Они (врачи. – Прим. ред.) сказали, что это очень серьезно, что прогноз очень и очень серьезный. Некоторые говорят – 3%, некоторые – 14% (вероятность выздоровления. – Прим. ред.). Знаете, это очень слабый прогноз. Я сказал: "Понимаю. Давайте делать то, что можем, искать лучших врачей, каких мы можем найти, и делать все, что в наших силах", – цитируют сенатора "Известия".

Несмотря на это, Маккейн не унывает. У политика уже не первый раз диагностируют страшное заболевание. До этого он несколько раз вступал в борьбу с раком кожи и побеждал. В том же интервью он рассказал, что хочет "праздновать жизнь и благодарить за все хорошее в ней". Уже через 11 дней после операции на мозге он вернулся в Вашингтон, где принял участие в голосовании по законопроекту о здравоохранении. Парламентарии встретили его аплодисментами.

Джон Маккейн является одним из самых авторитетных лидеров Республиканской партии. В сенате США он возглавляет комитет по вооруженным силам. Несколько раз баллотировался в президенты и шесть раз избирался сенатором от Аризоны. Сейчас многие однопартийцы подвергают политика критике.

Он отказывается голосовать за отмену действующей в стране системы бесплатной медицинской помощи, известной как Obamacare. Против нее выступает соратник Маккейна по Республиканской партии, президент Америки Дональд Трамп. Он уже несколько раз пытался провести через сенат отмену этого закона, но каждая его попытка терпит неудачу.