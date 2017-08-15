Ученые объяснили рак Маккейна мутациями

Генетики из Йелльского университета выделили несколько генов, мутации в которых приводят к развитию глиобластомы – весьма агрессивной разновидности рака мозга, что была недавно найдена у сенатора Джона Маккейна. Эта форма рака встречается крайне редко.

"ДНК раковых клеток достаточно хорошо изучена, и мы сегодня знаем о существовании нескольких сотен мутаций, связанных с развитием рака. Но нам было крайне тяжело понять, поломки в каких генах или какие комбинации подобных повреждений вызывают рак. Эта информация важна не только для понимания природы рака, но и определения того, какие лекарства будут работать лучше всего для каждого пациента", – пишет в посвященной вопросу научной статье, опубликованной в в журнале Nature Neuroscience, один из авторов исследования, Сиди Чен из Йельского университета.

Следует понимать, что различные формы рака головного и спинного мозга в сравнении с раком груди, простаты или кишечника встречаются относительно редко. Но все эти редкие формы очень агрессивны и опасны. И чаще всего любая из этих редких форм рака быстро приводит к гибели пациента.

В ученом мире также до сих пор нет единого понимания – как же развивается глиобластома. Связано это с тем, что заболевание оставляет свой след более чем в 220 генах, и каждый из них с одинаковой вероятностью может или просто ухудшать течение болезни – или быть ее первопричиной.

В ходе исследований ученым все же удалось выделить пять генов – RB1, B2M, NF1, ZC3H13 и MLL3, повреждение которых почти гарантированно приводило к развитию рака, а также несколько других мутаций, порождавших рак с очень высокой долей вероятности. Теперь, сконцентрировав свои усилия в одном направлении и определив потенциальных "главных виновников" "рака Маккейна" исследователи наконец смогут предложить эффективное лечение.