У Маккейна рак мозга "Золотая" свадьба дочери судьи Лопырева выходит замуж за Баскова Эксклюзив Дом-2

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Гороскоп

Маккейн не доживет до конца года

Джон Маккейн. Фото: Win McNamee/Gettyimages.ru
Американском сенатору Джону Маккейну был озвучен страшный диагноз – опухоль головного мозга (глиобластома). Хоть сам политик и надеется справиться с болезнью, ему советуют задуматься о душе.
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"Этот человек уже вышел на свою финишную прямую. За ним стоит Ангел смерти. Можно еще бороться и делать терапию, но он стоит и уже фактически держится за ручку двери, чтобы перейти в другой мир", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. 

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Карты говорят о том, что этот человек действительно важная фигура, и много вещей в мире зависело от него. "Но на данном этапе жизненного пути ему стоит задуматься о душе. Начать молиться, поразмышлять и вспомнить все то, что он сделал в жизни, немного успокоиться. Ему даются всего лишь несколько месяцев. Его жизнь ограничена 2017-м годом", – предсказала таролог.

"Интересно, но я вижу, что сейчас в высших кругах американского правления начнется буквально "эпидемия онкологии", и еще несколько высоких чиновников совсем скоро получат такой же диагноз. У Высших сил, видимо, есть какие-то планы по переформатированию американской верхушки. Несколько фигур будут таким образом убраны, а на их место придут новые управленцы с совершенно иными взглядами на жизнь и власть в целом", – добавила Абравитова.

Напомним, ранее у 80-летнего американского сенатора-республиканца Джона Маккейна медики диагностировали рак головного мозга. Хирурги обнаружили опухоль после удаления сгустка крови над левым глазом политика. Первичная глиобластома, обнаруженная у члена Сената, является одной из самых распространенных и агрессивных форм рака мозга, при лечении люди в среднем живут с ней около 14 месяцев.

20 июля 2017, 21:13

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