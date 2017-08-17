В Москву придут разрушительные смерчи

Природа подготовила новый сюрприз для жителей столицы. К холодам и дождям добавятся разрушительные смерчи.

Вероятность образования торнадо в столице возросла из-за глобального потепления. По словам директора Института физики атмосферы имени Обухова, академика РАН Игоря Мохова, подобные явления в Москве были и раньше, но теперь шансов у них гораздо больше, передает сетевое издание m24.ru.

"Это плохо предсказуемая вещь. Тем не менее тенденция увеличения конвективной неустойчивости атмосферы способствует появлению смерчеобразных структур в атмосфере, в том числе в Московском регионе. До последних десяти лет это были достаточно редкие явления", – подчеркнул ученый.

Плотная застройка в столице – не помеха для торнадо, сообщает агентство "Москва". "Смерчи бывают разного типа, их появление возможно и в населенных пунктах. Современные тенденции и условия позволяют развитие таких вихревых образований даже в Москве", – отметил Мохов.

Зарубежные специалисты пришли к выводу: климат на Земле меняется настолько стремительно, что человечество не успеет приспособиться к глобальному потеплению. Как писали Dni.Ru, к концу XXI века три четверти населения планеты окажутся в условиях невыносимой жары.

