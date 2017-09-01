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Букет страшных школьных воспоминаний о 1 сентября

Фото: Dni.Ru
Вручая ребенку букет для учительницы, порой родители и сами ностальгически вздыхают по школе – а порой с радостью думают: "Слава Богу, нам туда больше не надо!"… Так каких же воспоминаний о школе больше у поколения 90-х и нулевых – хороших или не очень?
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Именно школа – то место, где многие не только впервые влюбились, завели первых друзей, но и познали прелести бесплатной медицины. Начать эту "песню" можно с прививок, которые делала школьная фельдшер. Приятного в самой прививке было мало, к тому же она вполне могла превратить жизнь в ад из температуры под 38, рвоты, поноса, кашля и прочих радостей жизни. Но зато прививки были легальным способом смыться с уроков и вместо занудной математики или чтения устроить в очереди бурное обсуждение "Трансформеров", "Сейлормун" или "Мышей-рокеров с Марса". Заодно можно было сыграть в сотки, обменяться бесценными наклейками для альбомов (от Барби до машинок, от Оптимуса Прайма до Дяди Скруджа).

Но не все коту масленица, не все школьнику – прививка. Помимо заботы о профилактике столбняка и гриппа, ученицы полной ложкой получали заботу о репродуктивном здоровье. Именно на школьную пору приходится первый прием у гинеколога! После чего многие девушки и женщины только годам к тридцати осознавали, что среди этих врагов рода людского есть и нормальные врачи – столь силен был шок от встречи с суровыми врачами на школьных осмотрах.

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umst?tter

А вот стоматолог был общей бедой. Хотя, конечно, отдельным счастливчикам повезло встретить на своем пути хороших детских врачей, но чаще всего визит к зубному выглядел как путешествие в прошлое – к оборудованию родом из конца 70-х и незабываемой манере общения: "Не ори, это не больно! Симулянт! Терпи!" Цементные пломбы, удаление нерва под заморозкой, трясущееся в конвульсиях стоматологическое кресло – ммм, совершенно незабываемые ощущения!

Конечно, минусов у этого было много, но среди явных плюсов числилось то, что родители, у которых нередко не было времени на разгуливания с ребенком по поликлиникам, могли узнать о проблемах со здоровьем у чада.

От молочных зубов до брекетов

Вообще же зубы доставляли школьникам немало хлопот. Например, у многих детей смена молочных зубов на постоянные заканчивалась уже в школе. Помните эти щербатые фотки с первой линейки в первом классе? То-то же! Впрочем, через дырки от выпавших зубов можно было лихо плеваться в одноклассников, а выпавший на уроке зуб гордо демонстрировать им же.

А вот носителям брекетов приходилось несладко. В 90-е в ходу были в основном железные брекеты, да и позже у многих родителей просто не было денег на покупку керамических или комбинированных брекетов. Тем самым несчастный школьник год, а то и два, щеголял черными капканами на зубах, на радость одноклассников, которые изощрялись в придумывании прозвищ, кличек и разнообразных шуток.

Фото: GLOBAL LOOK press

Зато потом, когда брекеты снимали, некоторые везунчики могли похвастаться ровной улыбкой! А некоторые спустя 20-25 лет приносили накопленное непосильным трудом в кабинет ортодонта, чтобы исправить последствия такого лечения…

О спорт – ты мир!

Каждый выпускник педвуза знает о концепции всесторонне развитой личности, которую активно внедряли в школы еще с советских времен. Она подразумевала помимо интеллектуального еще и трудовое, а также спортивное воспитание. Вот за это последнее и отвечали уроки физры – предмет многолетней ненависти тысяч школьников.

Главных проблем тут было две: физрук, который в 90-е имел крайне смутное представление о детях, детском здоровье и развитии вообще; и спортинвентарь, который застал еще родителей этих самых детей. Многие помнят незабываемые круги по стадиону, которые полагалось бегать вне зависимости от состояния здоровья и почвы под ногами.

В самом спортзале истинным орудием зла был козел. Помимо физрука имелся еще и такой гимнастический снаряд – и немногие могли прыгнуть через него без приключений. Зато еще на физре можно было прямо во время урока погонять в футбол, поиграть в баскетбол или волейбол, полазить по канату и шведской стенке, щегольнуть силой и ловкостью… или сделать уроки в раздевалке, чтобы дома заняться чем-нибудь более интересным и полезным: например, посмотреть "Терминатор" в незабвенном дубляже Володарского!

Терпение и труд

Трудовое воспитание детей было возложено на трудовика (человека, который мог использовать дыхание вместо спиртовки) и трудовичку. Здесь начиналось половое разделение: мальчики шли к рубанкам и запчастями для табуреток, девочки – таскали с собой продукты для уроков кулинарии и мотки ткани – для шитья халатов, фартуков и прочих изделий, необходимых советской женщине. Программа была составлена исходя из нужд пролетариата 70-х годов, а потому учителя труда активно впихивали в головы и руки учеников знания, которые мало кому могли пригодится в 90-е. Собственно говоря, папы и дедушки гораздо успешнее справлялись с тем, чтобы научить пилить и строгать, а мамы и бабушки – варить, шить и вязать.

Но при этом на уроках труда опять-таки можно было отдохнуть от синусов, тангенсов и реформ Александра Второго, разгрузить кипящий от валентности и законов Ома мозг и перевести дух. Хотя тут преимущество было за теми, кто успел дома освоить кулинарную или слесарную науку, зато как можно было блеснуть. Главное – никого не угощать полученным блюдом и не приглашать посидеть на сколоченной табуретке, чтобы избежать жертв.

Впрочем, трудовое воспитание продолжалось на субботниках: школа активно использовала дармовой труд для того, чтобы хоть немного расчисть прилегающую территорию, стадион и полы со стенами. Тут в ход шли грабли, лопаты, мешки для мусора, бритвы (для отскребания жвачек) и газировка (для отмывания следов с линолеума). Словом, все те вещи, которые привели бы в ужас нынешних защитников прав детей.

Кто работает – тот не ест

Одни из самых ярких воспоминаний связаны с школьными столовыми. Теоретически питание там должно было быть диетическим и полезным. Практически же поварихи в школе творили совершенно жуткие вещи с рисом, гречкой и производили крайне загадочные блюда, есть которые можно было лишь от большого человеческого отчаяния. Хотя иногда и в столовых попадались неплохие оладьи, булки или омлеты. Но чаще всего школьники приберегали карманную мелочь для великого похода за чипсами, пирожными, чупа-чупсами и колой в окрестные ларьки. Впрочем, в школах со временем стало появляться киоски с едой, а в столовых наконец сменилась рецептура – странная бурда, похожая на все супы одновременно, ушла в прошлое. Но мамы и бабушки еще долго совали детям бутерброды и домашние пироги…

Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Pogontsev

Форма против джинсов, макияж против прыщей

В 90-е школьная форма на время отступила – дети ходили на занятия в обычной одежде. Но затем школьная администрация решительно вернулась к форме по вела жестокие бои с любым инакомыслием. Под раздачу попали миниюбки, туфли на шпильках, гриндера, кожанки, но вместе с ними страдала и практичная одежда: джинсы, свитера, футболки. В самых тяжелых случаях девочкам запрещалось носить брюки – ведь юбка в минус двадцать отлично закаляет женский организм! Зато был особый, бунтарский кайф в том, чтобы приходить на занятия в том, в чем хочешь и чувствовать себя Че Геварой, отстаивая свое право на футболку с надписью "Апокалипсис forever"

Для девочек же наступала пора экспериментов: макияж, краски для волос, украшения – все это многие впервые опробовали на себе в школьные годы. Оранжево-зеленые волосы после попытки стать блондинкой, термоядерный боевой раскрас, первый пирсинг (и море крови в ванной!)… Вот почему иногда фотографии тех лет до сих пор вызывают оторопь и желание вызвать экзорциста.

Конечно, сейчас школа изменилась. Будут ли у нынешних детей такие же яркие воспоминания, как у их родителей? Кто знает – но, с другой стороны, они вооружены смартфонами и планшетами, а Интернет помнит все!

Автор: Юлия Клоуда, руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile.ru

1 сентября 2017, 10:11
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