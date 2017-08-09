Установлена связь Гитлера с оборотнями и вампирами
"Монстры Гитлера: Сверхъестественная история Третьего рейха" – так называется объемная работа Курландер, в которой он рассказывает об увлечении Гитлера сказочными созданиями, прежде всего оборотнями и вампирами.
Историк отмечает, что фюрера крайне занимала тема магического превращение человека в волка. В древности и раннем Средневековье в Германии существовали поверья, что человек способен превращаться в волка, однако со временем от них отказались, рассказал о новой книге телеканал "Звезда".
Интерес возродился при гитлеровском режиме, причем официальные лица Третьего рейха использовали образы волка в пропаганде, а также ассоциировали этот образ с боевыми группами, примером чему служит организация "Оборотень", говорит писатель. Известно, что фюрер с удовольствием сравнивал себя волком во время публичных выступлений.
В 1942 году Гитлер признал, что "без магии и суеверий народ не может объяснить непредвиденные события, которые нельзя предвидеть и с которыми невозможно справиться".
Поскольку члены Третьего рейха регулярно обращались к фольклору для насаждения своих идей, они использовали самые разные мифические образы для усиления образа своих врагов. Так, еврейские и славянские народы начали преподносить обществу как вампиров.
Добавим, что исследователи до сих пор расходятся в оценке роли оккультизма в нацистской идеологии. Одни историки полагают, что потусторонние доктрины имели прямое влияние на доктрины национал-социализма. Другие считают, что между нацизмом и оккультизмом не было тесных связей, их отношение характеризовалось нарастающей враждебностью.
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