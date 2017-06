В Аргентине найдена тайная коллекция Третьего Рейха

Тайная комната за книжной полкой была найдена представителями международной полиции в ходе обыска дома коллекционера. Он находится под следствием после того, как происхождение принадлежавших ему произведений искусства было признано незаконным.

Судя по всему, вещи из тайной коллекции не являются подделкой. "Первые результаты нашего расследования показали, что они (артефакты) подлинны", – заявила Associated Press министр безопасности Аргентины Патриция Булрич.

Среди ценных артефактов нашли бюст Гитлера, статую "железного орла" на свастике, наборы губных гармошек и ножей и многое другое. К некоторым из предметов были приложены старые фотографии. Как считает Патриция Булрич, фото сопровождают экспонаты в качестве доказательства подлинности. Наиболее ценным предметом из коллекции считается лупа, принадлежавшая лично фюреру.

Hidden trove of suspected Nazi artifacts found in Argentina, @debo_rey and @byrnepaulj report. https://t.co/acZOxqOPi2 pic.twitter.com/mRklrW8LMK