Агентами Интерпола в северном пригороде Буэнос-Айреса были обнаружены 75 ценных артефактов, принадлежавших нацистам. Это крупнейшая находка в истории государства.

Тайная комната за книжной полкой была найдена представителями международной полиции в ходе обыска дома коллекционера. Он находится под следствием после того, как происхождение принадлежавших ему произведений искусства было признано незаконным.

Судя по всему, вещи из тайной коллекции не являются подделкой. "Первые результаты нашего расследования показали, что они (артефакты) подлинны", – заявила Associated Press министр безопасности Аргентины Патриция Булрич.

Среди ценных артефактов нашли бюст Гитлера, статую "железного орла" на свастике, наборы губных гармошек и ножей и многое другое. К некоторым из предметов были приложены старые фотографии. Как считает Патриция Булрич, фото сопровождают экспонаты в качестве доказательства подлинности. Наиболее ценным предметом из коллекции считается лупа, принадлежавшая лично фюреру.

Человеком, перевезшим эту коллекцию через океан, считают высокопоставленное лицо из нацистской Германии. По одной из гипотез, это был Йозеф Менгеле. Он, пытаясь избежать суда за военные преступления, бежал в Аргентину и 10 лет жил в Буэнос-Айресе.