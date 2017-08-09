Украинцы променяли Европу на Россию

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил жителям страны трудоустраиваться не в России, а в странах Европы. Сами граждане его позицию не разделяют – многие из них по-прежнему предпочитают Москву и Санкт-Петербург в качестве основного места для поиска работы.

В Главном управления по вопросам миграции МВД России рассказали, что за 2016 год в Россию въехало 16,4 миллиона иностранцев, а к 1 января 2017 года в стране осталось около десяти миллионов жителей зарубежных стран. Примечательно, что каждый четвертый прибывший в нашу страну человек – гражданин Украины, передает Life.ru.

С каждым годом украинцы все чаще получают российское гражданство. На данный момент в нашей стране получили паспорт 250 тысяч уроженцев Украины, при этом в первом квартале текущего года документ выдали 19 тысячам человек, а во втором – почти 22 тысячам человек. Всего же стать гражданами России планируют 1,2 миллиона украинцев.

"Сейчас, по разным оценкам, на территории России находится от трех до трех с половиной миллионов украинцев, которые последние пять-десять лет проживают в России, работают, воспитывают детей", – рассказал бывший замглавы ФМС России Вячеслав Поставнин. "Около 600 тысяч из них получили право постоянно проживать в России на основании РВП и ВПУ – разрешения на временное проживание и временное право на убежище", – добавил он.

Как правило, приезжие иностранцы в качестве цели въезда в Россию указывают "частный визит". Формально это позволяет им проникнуть на территорию страны, после чего они могут нелегально устроиться на какую-либо работу. Тем не менее, стоит отметить, что многие переселяются в нашу страну с официальным разрешением на трудоустройство – среди таких иммигрантов также много граждан Украины.

Отметим, что часть заработанных в России денег граждане Украины отсылают родственникам на родину. В Центробанке объяснили, что в 2016 году объем транзакций в Украину составил 977,6 миллиона долларов, а за первый квартал 2017 года сумма переводов составила 179,9 миллиона долларов. Примечательно, что жители соседнего государства вывозят из нашей страны не только деньги, но и автомобили. В Европе покупка даже подержанной машины стоила бы гораздо дороже, чем в России.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев выбрал европейский путь развития, поэтому в соседском государстве искать работу не стоит. "Нечего ездить в Россию, на самом деле, кроме как навестить семью, у кого она там есть", – считает чиновник.