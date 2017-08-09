Украинцы променяли Европу на Россию

Огненное ДТП в Москве Уход Малахова с Первого канала Развод Абрамовича и Жуковой Интервью Эксклюзив

Самое читаемое

Корчевников убит из-за Малахова
Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы
Бондарчук сломал нос жене
Любовь Успенская начала борьбу с раком
Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
партнеры
Среда 9 августа
Лента новостей
13:44
Биткоину пророчат взлет до 100 тысяч долларов
13:39
В центре Москвы загорелся торговый центр
13:35
После смерти у Яковлева нашли внебрачного сына
13:30
Обезьянка протроллила Instagram-блогерш
13:13
Апатия грозит преждевременной смертью
13:00
Женщина делала сыну-аутисту клизмы с отбеливателем
12:52
Звезда КВН готовится к свадьбе
12:51
Умер замминистра по делам Северного Кавказа
12:26
Расходы фонда реновации будут под контролем властей Москвы
12:18
Бездетные женщины набросились на беременную Уильямс
12:12
Путин шепнул шутку на ушко Овечкину
12:01
Певица Натали поправилась на 21 килограмм
11:59
Россия копает под Китай
11:41
В пригороде Парижа неизвестный протаранил толпу военных
11:34
Россиян избили в турецком отеле из-за фото
11:31
На Варшавском шоссе восстановлено движение после аварии
11:27
Раскрыта поразительная цена рекламы в Instagram Бузовой
10:54
Первый канал уличил Олешко в наглой лжи о причинах увольнения
10:54
Страшная авария в Мытищах попала на видео
10:32
В Москве из "Музеона" украли 28 туй
10:14
Зубная паста оказалась смертельно опасной
09:58
Список пострадавших в огненном ДТП на Варшавском шоссе
09:44
Джигурда выдал детали интимной жизни с Анисиной
09:39
37 украинцев пропали в Финляндии при странных обстоятельствах
09:36
В столице открыли полигон для теста беспилотных авто
09:35
Неожиданный поворот в скандале с разводом Абрамовича
09:25
В Москве на стадионе "Открытие Арена" объявлена угроза взрыва
09:06
Эпатажная художница напоила гостей менструальной кровью
09:06
Ведущий Первого канала Юрий Николаев сообщил о конфликте
08:51
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
08:36
Коллекторы придут к россиянам за долгом в 20 млрд
08:34
Огненное ДТП парализовало Варшавское шоссе (видео)
08:33
Чем 68-летняя Пугачева усиливает свое половое влечение
08:09
Максакова высказалась о романе с Саакашвили
08:06
Отказавшийся от пожилой жены Макрон близок к самоубийству
07:52
В Москве отравившимися алкоголем детьми займутся следователи
22:00
Инсайдер позлил Сеть фотографиями iPhone 8
21:58
Почему звездный ведущий сбежал с Первого канала
21:48
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
21:44
В Москве дети отравились алкоголем
21:30
Лучшие работы основателя "Веселых ребят" Павла Слободкина
21:29
Шепелев разоблачил любовницу Магомаева
21:28
Пассажирка метро искусала собаку (видео)
21:12
Продавщица супермаркета избила юного скейтбордиста (видео)
21:07
В Крыму оценили новую глупость испуганного Киева
20:15
Названа дата выхода новой серии мультфильма "Простоквашино"
20:11
Визит Путина в Абхазию поднял на уши Запад
20:07
Основатель ансамбля "Веселые ребята" умер от рака
19:58
Данко жестко высказался в адрес больной Борисовой
19:55
В Москве покусали Сергея Есенина
19:28
Иномарка покалечила троих детей на тротуаре под Москвой
19:16
Лоза потерял покой из-за развода Абрамовича
19:14
Роковая судьба актера Виктора Авилова
19:02
Фестиваль "Сады и люди" пройдет на ВДНХ
18:54
В Химках продают люкс-авто из кожи бизона
18:45
Известная актриса скончалась в возрасте 89 лет
18:38
Неистовый Эрдоган яростно набросился на Меркель
18:23
Девушка насмерть забила мать и бабушку
18:19
Москвич требует наказать парня за секс с его 18-летней дочерью
18:06
Нижегородский эсер Бочкарев стал фигурантом дела о хищении
17:49
Гении современности: Цукерберг, Брэнсон и Маск – о пути к успеху
17:46
Макарские увезли тяжелобольных детей из России
17:45
Россиянину грозит 20 лет тюрьмы за сувенир из Доминиканы
17:41
Под Москвой автомобиль сбил пятерых пешеходов (видео)
17:30
Районы реновации благоустроят по высоким стандартам
17:18
Почему россияне перестали ездить в Крым
17:16
Откровенные фотографии новой пассии Абрамовича
17:09
Украинца расстреляли за отказ воевать с Донбассом
16:57
Тест-драйв Cadillac XT-5. Конкурент из США
16:51
Звездный ведущий сбежал с Первого канала вслед за Малаховым
16:27
Певца Ашера обвинили в намеренном заражении любовниц
16:21
На юго-западе Москвы водители устроили драку на дороге
16:14
Собчак поддержала разводящуюся Жукову
16:12
Звезда "Реальных пацанов" терпит бедствие
16:05
Неприкаянный Саакашвили нашел у Климкина российский паспорт
16:05
Киев винит российскую "голоту" в потере Крыма
16:02
Малолетний сын Рудковской обидел Баскова
15:59
Актриса Шанина сильно похудела перед смертью
15:31
В России создают телефон для Елизаветы II
15:30
Жириновский дал неожиданный совет Трампу
15:22
Анна Седокова о взаимной любви с Анатолием Цоем
15:21
В центре Москвы произошел крупный пожар
15:02
Наводящие ужас живые куклы
14:57
Извращенец прокатил новорожденного за окном авто (видео)
14:55
Знаменитый писатель разбился в аварии
14:50
Избиение врачом беременной медсестры попало на видео
14:42
Андрей Малахов впервые высказался об уходе с Первого канала
14:41
Стало известно о новой пассии Абрамовича
14:39
Немецкие депутаты предложили признать Крым российским
14:33
Западные соседи накинулись на остывающий труп Украины
14:28
Тесть Никиты Преснякова озолотился на торговле тухлятиной
14:15
Улюкаев шокировал худобой
14:15
Екатерина Андреева родила от Камиля Ларина
14:14
Уборщице ампутировали руку и ноги после укуса комара
14:12
Безумный Саакашвили развязал войну с Россией
14:05
Отдыхающие в Турции россияне в панике из-за эпидемии
13:56
Почему рак истребляет уральцев
13:55
Подробности трагической гибели актрисы Шаниной в Москве
13:41
Киев испугался пускать украинцев в Россию
13:39
Кристина Орбакайте готовится стать бабушкой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Программой "Прощай, Андрей" Первый канал окончательно порвал с Малаховым
Ведущего "Пусть говорят" убили прямо в студии
Почему Малахов решил уйти в декрет
Шепелев разоблачил любовницу Магомаева
Подробности трагической гибели актрисы Шаниной в Москве
Почему погибла поссорившаяся с Порошенко Бережная
Общество

Украинцы променяли Европу на Россию

Фото: GLOBAL LOOK press/Arne Dedert
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил жителям страны трудоустраиваться не в России, а в странах Европы. Сами граждане его позицию не разделяют – многие из них по-прежнему предпочитают Москву и Санкт-Петербург в качестве основного места для поиска работы.
прочитано 10 раз

В Главном управления по вопросам миграции МВД России рассказали, что за 2016 год в Россию въехало 16,4 миллиона иностранцев, а к 1 января 2017 года в стране осталось около десяти миллионов жителей зарубежных стран. Примечательно, что каждый четвертый прибывший в нашу страну человек – гражданин Украины, передает Life.ru.

ПО ТЕМЕ

Украину предложили спасать проституцией и порнографией

Ползающий на коленях Порошенко удивил Европу

Россиянам усложнили въезд в страны СНГ

С каждым годом украинцы все чаще получают российское гражданство. На данный момент в нашей стране получили паспорт 250 тысяч уроженцев Украины, при этом в первом квартале текущего года документ выдали 19 тысячам человек, а во втором – почти 22 тысячам человек. Всего же стать гражданами России планируют 1,2 миллиона украинцев.

"Сейчас, по разным оценкам, на территории России находится от трех до трех с половиной миллионов украинцев, которые последние пять-десять лет проживают в России, работают, воспитывают детей", – рассказал бывший замглавы ФМС России Вячеслав Поставнин. "Около 600 тысяч из них получили право постоянно проживать в России на основании РВП и ВПУ – разрешения на временное проживание и временное право на убежище", – добавил он.

Как правило, приезжие иностранцы в качестве цели въезда в Россию указывают "частный визит". Формально это позволяет им проникнуть на территорию страны, после чего они могут нелегально устроиться на какую-либо работу. Тем не менее, стоит отметить, что многие переселяются в нашу страну с официальным разрешением на трудоустройство – среди таких иммигрантов также много граждан Украины.

Отметим, что часть заработанных в России денег граждане Украины отсылают родственникам на родину. В Центробанке объяснили, что в 2016 году объем транзакций в Украину составил 977,6 миллиона долларов, а за первый квартал 2017 года сумма переводов составила 179,9 миллиона долларов. Примечательно, что жители соседнего государства вывозят из нашей страны не только деньги, но и автомобили. В Европе покупка даже подержанной машины стоила бы гораздо дороже, чем в России.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев выбрал европейский путь развития, поэтому в соседском государстве искать работу не стоит. "Нечего ездить в Россию, на самом деле, кроме как навестить семью, у кого она там есть", – считает чиновник.

Автор: Константин Улюкаев9 августа 2017, 14:01

комментарии

Политика

Порошенко безжалостно потрошит друзей-олигархов
Стала известна дата импичмента Трампа
Отказавшийся от пожилой жены Макрон близок к самоубийству
В Крыму оценили новую глупость испуганного Киева

Шоу-бизнес

После смерти у Яковлева нашли внебрачного сына
Звезда КВН готовится к свадьбе
Певица Натали поправилась на 21 килограмм
Почему ведущие бегут с Первого канала

Проишествия

Страшная авария в Мытищах попала на видео
37 украинцев пропали в Финляндии при странных обстоятельствах
Эпатажная художница напоила гостей менструальной кровью
Пассажирка метро искусала собаку (видео)

Lifestyle

Лучшие работы основателя "Веселых ребят" Павла Слободкина
Роковая судьба актера Виктора Авилова
Певца Ашера обвинили в намеренном заражении любовниц
Названа дата выхода новой серии мультфильма "Простоквашино"
Происшествия

Подробности трагической гибели актрисы Шаниной в Москве

Она выпала из окна собственной квартиры
Шоу-бизнес

Максакова высказалась о романе с Саакашвили

Оперная певица прокомментировала слухи о личной жизни
Шоу-бизнес

Неожиданный поворот в скандале с разводом Абрамовича

Как выяснилось, бизнесмен пока не намерен официально расторгать брак
Шоу-бизнес

Звезда КВН готовится к свадьбе

Участник программы "Однажды в России" сделал предложение руки и сердца весьма оригинально

Гороскоп

Брак Абрамовича и Жуковой оказался роковым
Правда об онкологии Бориса Моисеева
Астрологический прогноз с 7 по 13 августа
Совет на выходные

Фоторепортажи

Путин шепнул шутку на ушко Овечкину
Откровенные фотографии новой пассии Абрамовича
Наводящие ужас живые куклы
Как менялся Стас Садальский

Спорт

Хоккеисты устроили массовую драку на матче Россия – Канада (видео)
Именитый российский спортсмен переметнулся в США
Толпа избила знаменитого футболиста в Петербурге
WADA поставило России неприемлемые условия

Регионы

Извращенец прокатил новорожденного за окном авто (видео)
Почему рак истребляет уральцев
Родители-вегетарианцы заморили голодом младенца
Россия достроила железную дорогу в обход Украины
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru