Ползающий на коленях Порошенко удивил Европу

Служба безопасности Украины ведет слежку за российскими и европейскими дипломатами, а также прослушивает их разговоры. Документы, подтверждающие нарушение Киевом международных соглашений, оказались в распоряжении СМИ.

Слежка за дипломатами и прослушка телефонных разговоров стала обычной практикой в СБУ. Работа ведется против сотрудников дипмиссий не только России, но и Греции, Польши, Румынии, Турции, Израиля и Китая.

Как следует из документов, которые оказались в распоряжении издания "Совершенно секретно", украинские спецслужбы планировали "техническое проникновение" в китайское генконсульство и внедрение агентов в турецкую дипмиссию.

Наличие в списке "разрабатываемых объектов" СБУ российских и польских дипломатов никого не удивляет. С Россией киевские национал-шовинисты ведут войну, а Польша давно уже заявила, что в Европейском союзе нет места "героям Украины" Шухевичу, Бандере и их последователям – то есть, всей команде Порошенко, пишет издание.

Как сообщают авторы статьи, особо острый приступ шпиономании накрыл СБУ весной 2015 года. Спецслужбы натравили ищеек на посла России Михаила Зурабова в Киеве – и в то же время завели контрразведывательное дело и организовали прослушивание телефонов российского генконсула в Одессе Валерия Шибенко.

Зная, что сыскная вакханалия нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, в Одесском УСБУ пытались создать видимость законности своих действий. Председателю областного Апелляционного суда был направлен запрос под грифом "совершенно секретно" о необходимости "проведения мероприятий по контролю за телефонными разговорами". Сбушники предпочли забыть о том, что представитель любой дипмиссии обладает дипломатическим иммунитетом.

Удивила авторов статьи агрессивная охота украинских спецслужб за дипломатами стран Евросоюза и других государств. Причём свои "оперативные мероприятия" они планируют загодя – на полгода-год вперёд. В доказательство издание приводит, в частности, секретный "План основных контрразведывательных и оперативно-розыскных мероприятий" Главного отдела контрразведки Управления СБ Украины по Одесской области на 2-е полугодие 2015 года. За всеми романтичными названиями операций кроется примитивная прослушка и слежка за дипломатами дружественных Украине стран. Как отмечают авторы, Евросоюз едва ли ожидал такой подлости от стоящего на коленях Порошенко, униженно просящего пустить Незалежную в Европу.