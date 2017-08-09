Дочь Барака Обамы эвакуировали с фестиваля

Дочь экс-президента США Малия Обама заметили на музыкальном фестивале в Чикаго. Девушка настолько весело провела время, что в результате ее пришлось эвакуировать с мероприятия.

В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как Малию Обаму увозят с территории фестиваля Lollapalooza на гольф-каре. Стражам порядка при этом пришлось разгонять людей на пути у транспортного средства. По всей видимости, 18-летняя девушка находилась в автомобиле в бессознательном состоянии. Отметим, что во время эвакуации она держала скрещенные руки у себя на груди.

Ранее посетители фестиваля опубликовали в интернете видеоролик, на котором видно, как Малия Обама веселится под песни The Killers. После того, как девушка упала на землю, она начала сильно трясти головой в такт музыке, чуть не ударившись при этом головой.

По данным СМИ, пока что неизвестно, сколько времени прошло между тем, как были сняты оба ролика. Тем не менее, предполагается, что Малию эвакуировали вскоре после танцев под The Killers. Эту версию якобы подтверждает то, что на обеих записях дочь экс-президента запечатлена в одной и той же одежде. Впрочем, говорить об этом с уверенностью невозможно, так как программа фестиваля рассчитана на четыре дня.

Ранее Малия Обама уже неоднократно становилась героиней различных скандальных историй. В частности, в прошлом году девушка станцевала перед друзьями тверк. Через некоторое время журналисты и вовсе заметили дочь бывшего президента с сигаретой в руках. Работники СМИ тогда предположили, что девушка курит марихуану.

Напомним, ежегодный фестиваль Lollapalooza прошел в Чикаго со 2 по 5 августа 2017 года, на нем звучит музыка в жанре панк-рок, хэви-метал, хип-жоп и многих других. За первые три дня мероприятия пострадали 185 человек, еще 16 посетителей были арестованы. В частности, одного из них обвиняют в краже 60 мобильных телефонов.