Дочь Обамы застукали в бикини

Срок правления президента США Барака Обамы подходит к концу, а потому журналисты осмелились и опубликовали долгожданные снимки его младшей дочери в полуголом виде. Папарацци застукали 15-летнюю Сашу в тот момент, когда она веселилась с подругами на пляже.

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