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Дочь Обамы застукали в бикини
Девушку в коротких шортах и простом черном бикини журналисты застукали на одном из пляжей Майами, передает Gossip Extra. Позагорать Саша пришла в обществе своих подруг.
По-видимому, на фоне приближающейся инаугурации Дональда Трампа, дочь Обамы перестала скрываться от посторонних глаз и начала вести обычный для подростка образ жизни. "Выглядит, как самая обычная девушка, только окружена сотрудниками службы безопасности", – подчеркивает издание.
При этом, и журналистам, и большинству пользователей пришелся по душе вид Саши в купальнике. Многие из них отметили природную красоту и стройность дочери президента. "По-видимому, Саша прислушивается к советам матери о здоровом питании", – отметили авторы заметки, вероятно намекая на программу здорового питания, которую активно курировала Мишель Обама,
Впрочем, некоторых пользователей возмутило пристальное внимание журналистов к телу подростка. "Она еще маленькая девочка. Перестаньте распространять снимки ее тела в соцсетях", "Глупые люди, оставьте в покое частную жизнь этой юной леди", – заявили блогеры.
Напомним, ранее в центре внимания журналистов оказалась старшая дочь Обамы Малия. 18-летняя девушка исполнила откровенный танец тверк на фестивале Lolapalooza в Чикаго.
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