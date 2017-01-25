Появились новые подробности по делу арестованного сотрудника компании
Японский монах стал визажистом у трансгендеров
После завершения обучения в буддийском монастыре в 2015 году и получения сана молодой монах из Токио участвовал в проекте Out in Japan, который освещал видных членов японского ЛГБТ-сообщества. После серии фоторепортажей Нисимура занялся своего рода благотворительностью. Молодой человек предлагал женщинам-трансгендерам и другим людям, заинтересованным в знаниях о правильном макияже, бесплатные уроки визажа.
"Когда я участвовал в фотосессии Out in Japan, я повстречал множество транссексуалов. Многие из них не были знакомы с косметикой, поэтому мне захотелось дать им совет", – вспоминает Нисимура.
Сам он также использует весь косметический арсенал, делая себе макияж для участия в фотосессиях и различных шоу. Примечательно, что клиентками визажиста даже стали участницы конкурса "Мисс Вселенная-2014". В их числе и победительница шоу – колумбийка Паулина Вега.
По словам Нисимуры, он долго сомневался, стоит ли ему совмещать моду и религию. Но духовный наставник помог молодому человеку прийти к верному решению. Учитель поддержал Кодо, сказав ему: "Абсолютно нормально, если твое занятие помогает донести твои идеи до людей".
"Как монах, я хочу, чтобы все жили счастливо и в гармонии. Я верю, что искусство макияжа помогает мне быть счастливым, а если ты счастлив, это помогает быть добрее ко всем остальным", — полагает буддист-визажист.
Learning drag makeup and its 5am now, started at 12:20am �� My Drag Makeup Mother = @missfamenyc ���� Rooting for Kim Chi today! ���� #rupaul #dragrace #seasonfinale #rupaulsdragrace #drag #makeup #mua #maquillaje #makeupartist @rupaulofficial @rupaulsdragrace @rupaulsdragcon #teamkim @maccosmetics #メイク #メイクアップアーティスト #メーク #ドラァグクイーン #ドラァグ
Родители обиделись на Агату Муцениеце
Участники телестройки остались без средств к существованию
Ведомство закрыли в рамках проводимой в главке реорганизации
Международный олимпийский комитет (МОК) применил к спортсменам строгие санкции