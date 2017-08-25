Блудный кот вернулся домой через 9 лет

Белый кот по кличке Калину покинул свой парижский дом в 2008 году. Его хозяйка Энн и ее дочь Жюльетт уже потеряли надежду найти питомца, как вдруг спустя девять лет он вернулся.

По словам Энн, она нашла Калину в августе этого года спокойно сидящим во дворе их дома, передает Le Parisien. Сначала она не поверила, что это ее питомец, однако на его теле были такие же отметины, как и у пропавшего кота.

Женщина заметила, что за девять лет он нисколько не изменился, только шерсть обросла. "Мы никогда не узнаем, что случилось с ним, но сейчас он с нами", – обрадованно рассказала она.

По словам Энн, когда ее дочь узнала о возвращении Калину, то только и повторяла: "Невероятно, невероятно". "Это самый лучший подарок на день рождения, о котором я только могла мечтать", – отметила Жюльетт, добавив, что счастливое возвращение кота произошло за два дня до ее 17-летия.

Ранее аналогичная ситуация произошла с семьей из США – их сиамский кот Боги вернулся домой после 19 месяцев бродячей жизни. Питомец исчез в декабре 2013 года, во время переезда семьи Сазерленд с Гавайских островов в Мичиган. Перед вылетом к месту назначения Боги, сидевший в грузовом отсеке международного аэропорта Гонолулу, сбежал.

После этого кот 19 месяцев скитался по гавайским улицам, пока на него не обратил внимание один из местных волонтеров. Позже ему удалось поймать Боги и с помощью микрочипа установить, кто его хозяева.