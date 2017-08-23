88-летняя миллионерша завещала двум котам $300 тысяч

Одинокая старушка из Нью-Йорка, Эллен Фрэй-Воутерс, оставила деньги на содержание своих любимцев. Котам причитается 300 тысяч долларов.

Вдова-миллионерша, уроженка Нидерландов, работала в ООН. Муж женщины, профессор Бруклинского колледжа, скончался в 1989 году, ребенок умер во младенчестве. Коты стали ее единственными друзьями. "Они были ей как дети", – сказала сиделка в комментарии New York Post.



Женщина ушла из жизни в 2015 году, в возрасте 88 лет. С тех пор ее любимцы живут у помощниц вдовы, про которых Эллен тоже не забыла, упомянув их в завещании. Каждой из сиделок досталось 50 тысяч долларов. После смерти питомцев, оставшиеся от содержания котов деньги отойдут единственной живой родственнице старушки, ее сестре, живущей в Нидерландах.

Адвокат вдовы сначала был удивлен такой огромной сумме и пытался отговорить Эллен. Однако женщина настояла именно на 300 тысячах, она хотела обезопасить своих любимцев.

Фрэй-Воутерс указала, что животные никогда не должны нуждаться, голодать или оказаться в клетке. В итоге, коты спят на шелковых кроватях. Один из питомцев, Тайгер, оказался особенно везучим – его старушка подобрала на улице.

Своим состоянием женщина распорядилась так: 300 тысяч долларов котам, по 50 тысяч сиделкам, а остальные три миллиона решила распределить между адвокатом, благотворительными фондами и медицинским персоналом, который за ней ухаживал.

Отмети, что коты часто становятся обладателями крупных состояний или интересной работы. Так, например, любимец знаменитого модельера Карла Лагерфельда снимается для японского бренда косметики и заработал за 2015 год три миллиона евро. А строительная компания из Нижнего Новгорода ищет кота на вакансию с зарплатой 20 тысяч рублей. Животное будет обязано первым заходить в квартиры новых жильцов и "энергетически подготавливать жилье". Единственные требования к кандидату – наличие хвоста, усов и четырех лап.