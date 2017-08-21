Названы главные преступники Москвы

Специалисты составили портрет среднестатистического московского преступника. Оказалось, что чаще всего закон нарушают служащие со средним образованием.

По данным прокуратуры Москвы, уровень преступности в столице с начала 2017 года упал почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти по всем категориям. Самый распространенный тип злодеяний – кражи. На втором месте по частоте преступлений стоят различные аферы, а на третьем – нарушения закона, связанные с наркотиками.



Также специалисты составили среднестатистический портрет преступника. Это мужчина от 30 до 49 лет. Каждый второй преступник был в этом возрасте. Остальные – молодежь, от 18 до 29 лет, передает Life.ru.

Как уверяют эксперты, обычно люди до 30 лет довольны своим уровнем жизни, однако с возрастом понимают, что на семью, детей денег не хватит. Этим и объясняется, что многие москвичи в зрелом возрасте идут на преступление.

Также выяснилось, что чаще всего преступить закон решаются служащие – представители так называемого офисного планктона, работающие в государственном или частном секторе. Как правило, они имеют лишь среднее или среднеспециальное образование.

Людей с высшим образованием среди преступников было в три раза меньше, и совсем ничтожная доля тех, кто получил только начальное образование. Также среди криминальных личностей довольно часто встречаются начальники и руководители. На них приходится почти 1000 преступлений этого года.