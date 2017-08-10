Бережную похоронили рядом с Порошенко

В четверг, 10 августа, в Киеве попрощались с бывшим депутатом Верховной рады Украины, правозащитницей Ириной Бережной. Погибшая в автокатастрофе парламентарий похоронена на кладбище, где покоятся родственники президента страны Петра Порошенко.

Ирина Бережная упокоилась на старейшем киевском кладбище – Зверинецком. Некрополь обладает особым статусом, там покоятся многие политики и общественные деятели, музыканты, художники и другие VIP-персоны.

Похоронены там и родственники президента Украины Петра Порошенко. Среди них его мать Евгения Сергеевна Порошенко (Григорчук), а также брат – Михаил Алексеевич Порошенко. Кроме того, свое последнее пристанище нашел на Зверинецком кладбище бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, который был застрелян в Киеве в конце марта этого года.

Прощание с Ириной Бережной началось утром 10 августа. Оно проходило в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. На траурную церемонию собрались родственники и друзья погибшей. Среди них коллеги бывшего нардепа по "Партии регионов" Дмитрий Добкин и Нестор Шуфрич.

Кроме того, присутствовали ряд представителей СМИ и шоу-бизнеса. Так, панихиду посетил главред издания "Страна.uа" Игорь Гужва, телеведущий Анатолий Анатолич с супругой, режиссер Алан Бадоев и певица Светлана Лобода.

По словам журналиста Владимира Скачко, гибель Ирины Бережной – это очень серьезная потеря для Украины. "Страна потеряла одухотворенное, по-человечески, по-женски красивое лицо протеста против этого безумия, которое творится в Украине", – сказал он.

Между тем в украинском сегменте интернета началась настоящая вакханалия в связи с похоронами Бережной. Некоторые пользователи принялись глумиться над погибшей и всячески радоваться ее смерти. "О леди Ди помнят и через 20 лет, а кто такая Бережная? Через два месяца никто и не вспомнит!" – написал один из комментаторов.

Напомним, бывший депутат Верховной рады VI и VII созывов Ирина Бережная погибла в ДТП на побережье Адриатического моря 5 августа. Предварительной причиной катастрофы стал сон водителя транспортного средства. По словам очевидцев, двигавшийся на большой скорости автомобиль вылетел с дороги.







Впрочем, мать погибшей не исключает, что смерть ее дочери могла быть подстроена. По словам журналиста Владимира Синельникова, женщина полагает, что это могло быть преднамеренное убийство и политическая расправа. Все дело в той позиции, которую занимала Бережная.

Экс-нардеп была одним из самых последовательных и жестких критиков режима Петра Порошенко. Как отметил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, она никогда не боялась говорить людям правду. "Она смело высказывала свою точку зрения в эфире как украинских, так и российских телеканалов. Оппонировала всегда спокойно и аргументированно", – подчеркнул политик.

Стоит отметить, что накануне трагедии бывший парламентарий обращалась в правоохранительные органы по поводу незаконной деятельности скандально известного сайта "Миротворец", где украинские радикалы публикуют личные данные неугодных киевскому режиму политиков и общественных деятелей. Если учитывать, что она постоянно получала угрозы в свой адрес, инсценировка катастрофы может быть вполне правдоподобной версией.

