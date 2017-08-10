Похороны Бережной показали гниль украинского народа

Бывшего депутата Верховной рады Ирину Бережную похоронили в четверг, 10 августа, в Киеве. Между тем в Сети активизировались провокаторы, которые начали оскорблять память Бережной и смеяться над ее гибелью.

Прощание с экс-депутатом проходило в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. На панихиду собрались как родственники, так и друзья погибшей. Среди последних было много известных личностей.

Так, траурную церемонию посетили бывшие коллеги Бережной по "Партии регионов" Дмитрий Добкин и Нестор Шуфрич, бывший ректор Национального университета государственной налоговой службы Петр Мельник. Кроме того, на панихиду пришли главный редактор издания "Страна.uа" Игорь Гужва, телеведущий Анатолий Анатолич с супругой, а также режиссер Алан Бадоев. Церемонию также посетили певица Светлана Лобода.

Между тем в украинском сегменте интернета разразилась настоящая вакханалия. Некоторые пользователи Сети принялись оскорблять погибшую и глумиться над ее гибелью. "О ледиДи помнят и через 20 лет, а кто такая Бережная через два месяца никто и не вспомнит!" – написал один из пользователей.

Это огромная победа нашей страны.А интересно, Бережная по какому паспорту была завезена в Киев для похорон.Небось по ненавидимой ей Украины. — F(&)D (@fd_sdg) 10 августа 2017 г.

О ледиДи помнят и через 20 лет, а кто такая Бережная через два месяца никто и не вспомнит! — ♔ jippo71 (@AndreiJippo71) 10 августа 2017 г.





Впрочем, нашлись и здравомыслящие люди, которых возмутило происходящее. "Смерть и похороны Бережной лишний раз показали, что при поддержке толпы гниль прет из людей с утроенной силой", – написала на своей странице в Facebook пользователь Наталья Сторожко.





Напомним, депутат Верховной рады VI и VII созывов от "Партии регионов" Ирина Бережная разбилась в ДТП 5 августа на побережье Адриатического моря. Катастрофа произошла из-за того, что водитель автомобиля уснул за рулем. Машины выехала с дороги. "По предварительной версии, причиной ДТП стал сон водителя. Также авто двигалось на очень большой скорости", – рассказали свидетели.

Кроме того, отмечается, что автомобиль Бережной сильно смяло от удара. "Пожарным на протяжении двух часов пришлось разрезать автомобиль, чтобы извлечь пострадавших", – подчеркнули свидетели ДТП.

Между тем мать погибшей утверждает, что дорожно-транспортное происшествие могло быть подстроено. "У Елены Бережной действительно есть основания считать, что на самом деле это была инсценировка ДТП, преднамеренное убийство и политическая расправа", – заявил корреспондент "Вести ФМ" на Украине Владимир Синельников.

Дело в том, что накануне своей гибели Бережная обратилась в правоохранительные органы по поводу незаконной деятельности скандально известного сайта "Миротворец", где украинские радикалы публикуют личные данные неугодных нынешнему киевскому режиму политических и общественных деятелей. Если учитывать, что Бережная постоянно получала угрозы в свой адрес, инсценировка катастрофы может быть вполне правдоподобной версией.

