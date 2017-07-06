Дерзкий самец напугал Елизавету II
"Убирайся!" – испуганно сказала Елизавета II, заметив действия пони. "Они всегда едят цветы", – добавила она, после чего спрятала букет за спину. Примечательно, что уже через несколько секунд после инцидента королева погладила маленькую лошадь по носу. Видеозапись произошедшего опубликовали на официальном YouTube-канале монаршей семьи.
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