В Москве зафиксировали резкое усиление ветра

Столичные синоптики предупредили о значительном усилении ветра вечером 5 июля. Неутешительный прогноз дали сотрудники московского метеобюро.

"С 14 часов до 20 часов в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше", – гласит текст сообщения. Автомобилистам рекомендовали не оставлять машины около деревьев во время непогоды, передает ТАСС.