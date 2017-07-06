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В Москве зафиксировали резкое усиление ветра

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Столичные синоптики предупредили о значительном усилении ветра вечером 5 июля. Неутешительный прогноз дали сотрудники московского метеобюро.

"С 14 часов до 20 часов в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше", – гласит текст сообщения. Автомобилистам рекомендовали не оставлять машины около деревьев во время непогоды, передает ТАСС.

6 июля 2017, 16:38

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