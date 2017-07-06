Участница "Минуты славы" съела с пивом живую змею
Необычный ролик появился на YouTube. На опубликованных кадрах видно, как девушка с остервенением вгрызается в змею, время от времени останавливаясь, чтобы запить деликатес пивом.
Позже участница конкурса рассказала, что питается живыми рептилиями с детства, передает The Sun. Видео уже посмотрели десятки тысяч человек.
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