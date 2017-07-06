Москвичам предстоит пережить самый холодный день июля

В столице самым холодным днем месяца станет пятница. 7 июля в городе ожидается +11...+12, что ниже нормы более чем на пять градусов, передает "Газета.ru".

Синоптики пояснили: как правило, к этому времени воздух в Москве становится по-летнему теплым, средняя максимальная температура на станции ВДНХ достигает +22,5 градуса, минимальная – +14. Самым холодным в истории метеонаблюдений было 7 июля 1952 года, тогда средняя суточная температура составила +9,1 градуса.