В Москве у Навального проводят обыск

В московском штабе оппозиционера Алексея Навального проводят обыски по делу о самоуправстве. "Документы, вещи и находившиеся в помещении люди сейчас находятся в ОВД по Центральному административному округу столицы", – заявил заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции по району Замоскворечье Евгений Тихомиров.

Уголовное дело было возбуждено после поступления ряда заявлений о нарушении условий договора аренды помещений в здании на Садовнической набережной, где расположен штаб Навального. В полиции добавили, что никаких претензий к штабу оппозиционера, как субарендатору помещения, нет, передает "Интерфакс".