В Москве появятся еще два крупных парка

В столице приступили к обустройству двух новых парков. Зеленые зоны появятся на юге и юго-западе города – возле ЗИЛа и Эндокринологического научного центра, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы.
Эти парки откроются к сентябрю. Благодаря им общая площадь столичных зеленых зон увеличится почти на 27 гектаров.
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