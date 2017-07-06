В Москве появятся еще два крупных парка

В столице приступили к обустройству двух новых парков. Зеленые зоны появятся на юге и юго-западе города – возле ЗИЛа и Эндокринологического научного центра, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы.

Эти парки откроются к сентябрю. Благодаря им общая площадь столичных зеленых зон увеличится почти на 27 гектаров.