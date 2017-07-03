В Болгарии рейс с детьми из России задерживается на 19 часов

В аэропорту Бургаса задерживается рейс авиакомпании Bulgaria Air, который должен доставить российских детей в Москву. Вылет лайнера отложили на 19 часов.

Дети прилетели в Болгарию для занятий в спортивном лагере, передает "Газета.ru". Обеспечены ли они питанием, неизвестно. По последним данным, рейс отправится в Россию в 0:30 мск.