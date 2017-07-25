Законопослушные гуси восхитили Сеть

В столице Канады стая гусей перешла дорогу на зеленый сигнал светофора. Очевидцы сняли этот курьез на видеокамеры.

Пользователь Julie Huard опубликовал забавный ролик на хостинге YouTube 19 июля 2017 года, однако популярен он до сих пор. Менее чем за неделю запись посмотрели почти 24 тысячи человек.

"Гуси остановились на тротуаре, дождались зеленого сигнала и перешли дорогу по зебре! Очень воспитанные! Настоящие канадцы!" – пошутил автор видео.