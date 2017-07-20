Попугай дал "показания" по делу об убийстве

Суд американского города Мичиган осудил местную жительницу Гленну Дюрэм за умышленное убийство мужа. Доказать ее вину помогли "показания" попугая, ставшего очевидцем преступления.

Убийство Мартина Дюрэма произошло в его доме еще в 2015 году, передает "Би-Би-Си". По данным следствия, женщина пять раз выстрелила в супруга, после чего она попыталась покончить жизнь самоубийством. Расследование преступления длилось несколько лет. Мать покойного рассказала, что на заседаниях суда Гленна была безэмоциональной. "Это нехорошо. Два года – слишком долгое время для наступления справедливости", – считает она.

Одним из главных свидетелей убийства был попугай жако по кличке Бад. После происшествия его забрала к себе домой бывшая жена покойного Кристин Келлер. Она рассказала, что через некоторое время после убийства птица начала повторять слова "Не стреляй!", якобы имитируя голос Мартина Дюрэма. Она предположила, что Бад цитирует последние слова ее экс-супруга. Как позднее стало известно, преступление произошло рядом с его клеткой.

На протяжении долгого времени суд решал, можно ли приобщить "показания" попугая к делу об убийстве. Родители покойного подтвердили следователям, что жако часто присутствовал при ссорах четы Дюрэмов и после этого регулярно повторял за ними многое из их речей. "Эта птица подхватывает все подряд, у нее очень грязный рот", – рассказала мать потерпевшего, ссылаясь на нецензурную брань, которую иногда повторял за людьми Бад.

Примечательно, что прокурор изначально хотел использовать попугая как свидетеля на заседании суда, однако позднее передумал. Он решил, что жако не сможет дать необходимые показания. Тем не менее, позднее суд учел "показания" Бада и признал женщину виновной. Наказание для нее будет определено позднее.

Отметим, что попугаи зачастую оказываются полезны людям в самых разных делах. Например, в июне 2017 года житель Тайваня вырвал зуб своему сыну с помощью ары. Мужчина привязал шатающийся зуб к огромной птице, после чего она взлетела и вырвала его.