Голосистый попугай спел дуэтом сам с собой

В Сети набирает популярность видеоролик, героем которого стал попугай Куиппо. Птица спела дуэтом сама с собой.

Хозяин включил попугаю запись его же голоса. Судя по всему, Куиппо так впечатлил собственный талант, что он решил подпеть сам себе. Всего за несколько часов ролик, размещенный на портале LiveLeak, посмотрели порядка десяти тысяч человек.