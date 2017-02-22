Попугай исполнил хит Рианны и Эминема
Вероятно, кто-то обратил внимание на потрясающие вокальные способности попугая и с помощью монтажа "встроил" его пение в оригинальный клип, передает Lenta.ru. Исполнившая партию Рианны птица очень органично смотрится в дуэте с Эминемом.
Необычное исполнение поп-хита вызвало восторг у пользователей. "Эта птица поет лучше меня, что же за жизнь у меня такая", – иронично отметил один из них.
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