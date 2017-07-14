Черное мороженое грозит беременностью
В последнее время в социальных сетях появился новый тренд: любовь к пище с активированным углем, передает Daily Mail. Активированный уголь для придания черного цвета добавляют в соки, салаты и даже в мороженое. Однако гинекологи предупреждают, что лекарственное средство, которое фактически является детоксикационным препаратом, может снизить эффективность других медикаментов, в том числе оральных контрацептивов.
В интернете даже появилась петиция, которая призывает производителей черного мороженого помещать на упаковки соответствующие предупреждающие знаки. Всего за две недели она набрала около 20 тысяч подписей. "Да, если вы съедите активированный уголь вскоре после приема оральных контрацептивов, то у вас взлетит вероятность незапланированной беременности", – написали авторы прошения.
Гинеколог Алиса Двек подтвердила, что теоретически подобный эффект от мороженого с активированным углем возможен. При этом она отметила, что для снижения активности лекарственных средств необходимо есть черное мороженое ежедневно или дважды в день.
"В таком случае не стоит рассчитывать на максимальный эффект от оральных контрацептивов. Тем не менее они все равно будут действовать", – пояснила Алиса Двек. "На самом деле, об этом очень мало информации. Но если вы действительно беспокоитесь из-за этого, лучше использовать презерватив", – заключила она.
Отметим, что наибольшую популярность черное мороженое получило в Лос-Анджелесе. Производители украшают лакомство кокосовой стружкой, разноцветной посыпкой, крошками печенья Oreo или шоколадным кремом. Летом 2017 года этот тренд пришел и в Россию.
Артистка снялась для горячей фотосессии
Телеведущая призналась, что ей "необъяснимо хорошо"
Первая леди США встретилась с женой президента Франции во время визита в Париж
41-летняя актриса и певица показала фигуру на пляже в Сочи