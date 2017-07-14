Черное мороженое грозит беременностью

Медики сообщили, что злоупотребление черным мороженым, в состав которого входит активированный уголь, может привести к незапланированной беременности. По словам гинекологов, пристрастие к этому лакомству снижает эффективность оральных контрацептивов.

В последнее время в социальных сетях появился новый тренд: любовь к пище с активированным углем, передает Daily Mail. Активированный уголь для придания черного цвета добавляют в соки, салаты и даже в мороженое. Однако гинекологи предупреждают, что лекарственное средство, которое фактически является детоксикационным препаратом, может снизить эффективность других медикаментов, в том числе оральных контрацептивов.

Публикация от CarbonCoco™ (@carboncocoau) Июл 12 2017 в 12:05 PDT

В интернете даже появилась петиция, которая призывает производителей черного мороженого помещать на упаковки соответствующие предупреждающие знаки. Всего за две недели она набрала около 20 тысяч подписей. "Да, если вы съедите активированный уголь вскоре после приема оральных контрацептивов, то у вас взлетит вероятность незапланированной беременности", – написали авторы прошения.

Публикация от Eleana | That London Life (@eleanaldnlife) Июл 13 2017 в 12:30 PDT

Гинеколог Алиса Двек подтвердила, что теоретически подобный эффект от мороженого с активированным углем возможен. При этом она отметила, что для снижения активности лекарственных средств необходимо есть черное мороженое ежедневно или дважды в день.

Публикация от DYSTROPOLIS (@dystropolis) Июл 13 2017 в 8:50 PDT

"В таком случае не стоит рассчитывать на максимальный эффект от оральных контрацептивов. Тем не менее они все равно будут действовать", – пояснила Алиса Двек. "На самом деле, об этом очень мало информации. Но если вы действительно беспокоитесь из-за этого, лучше использовать презерватив", – заключила она.

Публикация от @lucky_mice Июл 13 2017 в 11:44 PDT

Отметим, что наибольшую популярность черное мороженое получило в Лос-Анджелесе. Производители украшают лакомство кокосовой стружкой, разноцветной посыпкой, крошками печенья Oreo или шоколадным кремом. Летом 2017 года этот тренд пришел и в Россию.