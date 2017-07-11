Украина "сжалилась" над жителями Крыма

Украинские власти не будут вводить биометрический контроль для жителей полуострова. Это аргументировали тем, что крымчане не являются иностранцами.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. По его словам, жителям полуострова надо будет воспользоваться украинскими паспортами.

"Крымчане не являются иностранцами, они являются гражданами Украины, которые временно проживают под российской оккупацией (Киев не признает результатов референдума 2014 года — прим. ред.)", – цитирует Слободяна украинский сайт Radiosvoboda.org. "Соответственно, это решение их не касается", – добавил он.

Напомним, 10 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для всех иностранных граждан, которые пересекают государственную границу. Как писали Dni.Ru, к началу 2018 года на Украине должна заработать система предварительной электронной регистрации россиян. Фактически речь идет о визовом режиме, но именно такой формулировки власти страны пока избегают.

Украина вводит визовый режим с Россией, или ещё одна вариация на тему "Прибить яйца к асфальту" pic.twitter.com/bRUaYxSBLf — Настасья Алексеевна (@nastusia_ru) 22 мая 2017 г.

Украина ставит и другие препоны для въезжающих на свою территорию россиян. Так, наши соотечественники будут обязаны подать властям информацию о своих перемещениях по стране, а также зарегистрироваться по месту проживания.