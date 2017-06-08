Памфилова мыла подъезды во времена работы министром

Известный политик привыкла все делать сама – и готовить, и убираться. Даже занимая министерскую должность, она мыла подъезды в своем доме.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала об отношении к домашней работе. "В моем доме никогда не было и не будет чужого человека. Я привыкла все делать своими руками. Для этого нужно время, поэтому подстраивайся сама, как хочешь. Я помню, когда была министром – тогда было трудное время – я очень уставала, но, несмотря на это, поздно ночью приезжала домой и, если видела, что подъезд грязный, мыла его сама – с первого этажа по пятый", – цитирует ее НСН.

Политик в прямом эфире приняла приглашение посетить рок-фестиваль "Нашествие". "Будет повод взять отпуск, вырваться на день, почувствовать себя нормальным человеком. Это как отдушина", – призналась Памфилова. Она добавила, что согласна провести выборы президента "Нашествия" из числа наиболее часто выступающих на мероприятии музыкантов.

Памфилова родилась в простой рабочей семье. Мать и отец целыми днями пропадали на службе, поэтому в основном ее воспитывал дедушка. Когда Элла вышла замуж и родила, занималась исключительно дочерью, считая, что даже самая заботливая няня не заменит ребенку мать.

Элла Александровна – вообще очень домашний человек. Любит животных, и в ее доме всегда есть кошки. Как и многие женщины, выращивает цветы. Она даже придумала специальные грядки для рассады, чтобы можно было не наклоняться.

Председатель ЦИКа увлекается чтением, музыкой, живописью. И, конечно, прекрасно готовит. Коронные блюда – торт "Прага" и манты. "Вообще, я считаю, что нельзя, будучи политиком или кем-то еще, призывать людей к тому, чего ты сам не умеешь. Если ты, так сказать, пороху не понюхал", – заявила Памфилова.