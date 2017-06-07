Отец вырвал мальчику зуб при помощи попугая

На Тайване отец решил сам вырвать сыну больной зуб. В операции он задействовал настоящего попугая.

Мужчина привязал зуб шатающийся зуб сына к их огромному попугаю ара, после чего птица взлетела и вырвала зуб. Все происходящее сняли на видео. На кадрах видно, что мальчик не расплакался, а наоборот смеется. Его отец заявил, что гордится своим ребенком, так как мальчик очень храбрый, раз решился на это.