Чего не замечают пассажиры в метро

Пассажиры самой открытой в Москве Филевской линии, отправляясь каждый день на работу или с работы, вряд ли знают , что наземный участок голубой ветки местами совпадает с бывшим руслом речки Фильки, которой теперь не видно , потому что она теперь течет по подземному коллектору.

Проезжая по Смоленскому метромосту, мало кто догадывается, что именно этот мост мы видим в в фильме "Берегись автомобиля", снятом в 1966 году. Дима Самохвалов хранит свою "Волгу" около этого моста. Именно здесь на нее положил глаз Юрий Деточкин. В картине запечатлено "первозданное" состояние моста – еще до того, как наклон накрыли шумозащитной галереей. А в перекрытиях моста до сих пор сохранилась "заплатка" от пробоины авиационной бомбы,которая попала сюда в ночь с 22 на 23 июля 1941 года.

Все семь открытых станций Филевской линии спроектировал архитектор Римидалв Погребной (родители архитектора, пламенные революционеры, назвали своего сына перевернутым именем Ленина). Архитектор поборолся с излишествами, и поэтому наземные станции получились очень простыми, без всяких украшений.

В облике станций отразились тенденции советского авангарда 1920–1930-х годов. И только единственный вход на станцию "Киевская" Филевской линии достаточно симпатичный. Он оформлен в 2006 году французскими архитекторами в стиле декора парижского метрополитена. В ответ станцию Madeleine парижской подземки оформили витражом "Курочка Ряба", который содержит надпись "Московское метро".

Расположенная в ядре делового центра "Москва-Сити" станция "Выставочная" – первая, оформленная в Москве в стиле хай-тек. На ней пассажиры могут посетить расположенную на балконе станции галерею "Метро".

На этой станции находится Центр профессиональной ориентации Московского метрополитена. Этот центр – по сути, музей метро, в котором сотрудники рассказывают посетителям о тонкостях работы в подземке. На выставке можно ознакомиться с инженерными устройствами, расположенными в тоннеле, макетами вагонного оборудования и другими интересными экспонатами, недоступными пассажирам в обычном режиме. Можно даже прокатиться на симуляторе поезда нового поколения.