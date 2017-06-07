Росавиация пригрозила отменой всех чартеров

Россия может запретить авиаперевозчикам все чартерные рейсы. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько. По его словам, данные меры будут приняты, если массовые задержки нерегулярных рейсов продолжатся, передает "Газета.ru".

"У нас есть ряд чартерных авиакомпаний, и мы завтра с ними проводим совещание в Росавиации, где мы еще раз предупредим авиакомпании о том, что если будут такие массовые задержки рейсов, то нам придется объявить об этом пассажирам", – пояснил глава ведомства.

