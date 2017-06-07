Соратника Порошенко выгнали с прямого эфира
В студии выходящего в прямом эфире ток-шоу "Дуэль" народный избранник от БПП Иван Винник не смог сдержать эмоции. Соратник украинского президента постоянно перебивал оппонента, жестикулировал и все время пытался переключить внимание на себя. Его оппонент от партии "Батькивщина" Сергей Евтушок вел себя не в пример корректнее.
Ведущий программы, матерый журналист Мыкола Вересень не стал терпеть невежество гостя. В результате журналист сначала попросил отключить неумолкающему депутату микрофон, а потом и вовсе предложил тому покинуть студию.
"У меня большая просьба: не голосуйте за депутатов, которые не умеют себя вести", – обратился с призывом к зрителям Вересень, когда обидевшийся Винник наконец покинул место словесной дуэли.
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