Соратника Порошенко выгнали с прямого эфира

Телеведущий Мыкола Вересень предложил народному депутату от блока Петра Порошенко покричать где-нибудь за пределами студии. В прямом эфире Вересень сделал Виннику антирекламу и призвал зрителей не голосовать больше за невежу.

В студии выходящего в прямом эфире ток-шоу "Дуэль" народный избранник от БПП Иван Винник не смог сдержать эмоции. Соратник украинского президента постоянно перебивал оппонента, жестикулировал и все время пытался переключить внимание на себя. Его оппонент от партии "Батькивщина" Сергей Евтушок вел себя не в пример корректнее.

Ведущий программы, матерый журналист Мыкола Вересень не стал терпеть невежество гостя. В результате журналист сначала попросил отключить неумолкающему депутату микрофон, а потом и вовсе предложил тому покинуть студию.

"У меня большая просьба: не голосуйте за депутатов, которые не умеют себя вести", – обратился с призывом к зрителям Вересень, когда обидевшийся Винник наконец покинул место словесной дуэли.